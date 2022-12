Automobile nel fosso prima dell’alba, soccorso l’uomo alla guida in codice rosso

Non è iniziata bene la settimana sulle strade del Vicentino, dove si registra un incidente stradale con un ferito grave, ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo i soccorsi inviati in codice rosso dal Suem 118. Si tratta di un automobilista – pare di origini straniere – che alle 4.45 è uscito dalla carreggiata in maniera autonoma, nel territorio comunale di Montegaldella, con il veicolo a finire nel fossato adiacente gravemente danneggiato.

A dare l’allarme, non è dato a sapersi per ora se nell’immediatezza dell’uscita di strada, un altro utente di passaggio lungo via Lampertico, arteria che attraversa la piana di campagna tra Montegaldella e Ponte di Nanto nel tratto teatro dell’incidente con l’oscurità intorno. Il conducente viaggiava da solo in quel momento, forse vittima di un colpo di sonno.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza dall’ospedale di Noventa, con l’équipe medica del Suem 118 a prestare i primi soccorsi al conducente dell’auto ribaltata, dopo l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo in sicurezza dall’abitacolo. Le condizioni dell’uomo, residente nel Bassovicentino, sono apparse subito serie ed è stato quindi deciso il trasferimento rapido al San Bortolo, nel principale polo medico della provincia.

Per il momento non è nota l’identità dell’automobilista ferito, in quanto non sarebbero stati rinvenuti i documenti di identità personali. I carabinieri vicentini della stazione locale, oltre che dei rilievi, stamattina si stanno occupando anche di accertare di chi si tratti attraverso la targa del veicolo.