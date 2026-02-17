Si ferisce col flessibile durante una ristrutturazione: ferito un muratore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poco dopo le 9 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montegaldella, in via Cittadella, per un infortunio sul lavoro avvenuto al primo piano di un’abitazione in ristrutturazione.

Un uomo è rimasto ferito a un braccio mentre stava utilizzando un flessibile da taglio.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco dalla Centrale di Vicenza con due automezzi. I soccorritori hanno raggiunto l’infortunato, un 57enne precedentemente immobilizzato con presidi sanitari, e mediante l’utilizzo dell’autoscala lo hanno trasferito in sicurezza al piano terra, affidandolo quindi al personale sanitario del Suem 118, intervenuto con un’ambulanza e un’automedica.

Il ferito è stato successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso: non è in gravi condizioni. Presenti sul posto anche i Carabinieri e il personale dello Spisal per gli accertamenti di competenza. Le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del fuoco si sono concluse dopo circa un’ora.

