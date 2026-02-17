E’ ORO olimpico! Pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto innalza gli azzurri nell’inseguimento a squadre!

Non ce n’è per il team statunitense: con una incredibile progressione, gli azzurri capitanati dal vicentino Davide Ghiotto si portano a casa l’oro nell’inseguimento a squadre nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Davide Ghiotto Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto oggi (17 febbraio) la finale contro gli Usa. L’Italia aveva fatto segnare il miglior tempo ai quarti e nel primo pomeriggio aveva battuto i Paesi Bassi. L’impresa al Milano Speed Skating Stadium.

Campioni olimpici, campioni del mondo e campioni europei. In 3:39.20, il vicentino Ghiotto e i trentini Giovannini e Malfatti hanno regalato la 24esima medaglia all’Italia. Terza la Cina, che ha vinto la finale per il bronzo contro l’Olanda.

La semifinale coi Paesi Bassi

Gli azzurri erano partiti forte, ma dopo cinque giri alla fine erano dietro di tre centesimi sui Paesi Bassi. Poi Ghiotto, Giovannini e Malfatti hanno sconfitto sulla resistenza i Paesi Bassi, battuti col tempo di 3:38.88, oltre un secondo più veloci degli orange. Un trio affiatatissimo e coordinato, trainato proprio da Ghiotto, che aveva una gran voglia di riscatto dopo il risultato mediocre sulla distanza dei 10 mila.

