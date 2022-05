35enne cade da un trabattello mentre è al lavoro in un cantiere, è grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un operaio, di origini kosovare, è ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in seguito ad un grave infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina in via Hullweck a Nanto. Il 35enne si trovava in un cantiere in fase di costruzione quando, all’interno dell’immobile, è caduto rovinosamente a terra da un’altezza di circa due metri. I colleghi presenti in quel momento hanno dato subito l’allarme chiamando il 118.

L’episodio, ancora al vaglio dei tecnici dello Spisal, secondo alcune indiscrezioni sembra sia accaduto per una banale fatalità. L’uomo intento ad operare su un trabattello ha perso l’equilibrio e non è riuscito ad evitare la caduta. Sul posto è giunto il Suem con il personale sanitario, ma una volta percepita la gravità dei traumi riportati dall’operaio è stato richiesto l’elisoccorso per il trasporto immediato al nosocomio vicentino in codice rosso. Il 35enne è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono state giudicate gravi.