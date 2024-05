Il trattore si ribalta e finisce nel canale di scolo: il conduttore muore schiacciato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragico incidente sul lavoro, nel corso dello spostamento a bordo di un mezzo agricolo, per un 61enne vicentino. Si tratta di un uomo, rimasto vittima del trattore sui si stava spostando lungo via Callisona a Nanto, nella campagna del Bassovicentino. Pare che che il lavoratore stesse procedendo al taglio dell’erba a bordo della strada viabile, quando per cause da accertale il mezzo di piccole dimensioni si è ribaltato finendo nel canale di scolo.

Il sessantunenne, secondo le prime informazioni dallo scenario del drammatico evento che si è registrato alle 9.20 di lunedì mattina, pare sia morto per schiacciamento – morendo sul colpo – e non per affogamento. Non sarebbe quindi riuscito a saltare giù in tempo, travolto dal peso del trattorino, senza possibilità di chiedere aiuto.

Sul posto si sono immediatamente riversati i soccorsi qualificati del personale di emergenza del Suem 118 e dei vigili del fuoco, ma non si è potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, un vicentino del quale l’identità rimane riservata fino a quando non si saranno contattati i parenti per comunicare loro la disgrazia. Non è noto, per ora, se la vittima si stesso dedicando allo sfalcio di propria iniziativa o per conto di terzi.

Successivamente si è provveduto al recupero del trattore con una autogrù in dotazione al servizio di emergenza del 115, arrivata dal comando di Padova. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del sinistro con esiti mortali, nel contempo provvedendo ala regolazione della viabilità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 11.