Incidente ad Orgiano: ferita una passeggera di una delle due auto coinvolte

Conducenti illesi e una passeggera ferita, comunque non in pericolo di vita. E’ questo il bilancio di un’incidente stradale accaduto ieri allo scoccare del mezzogiorno ad Orgiano in aperta campagna ma all’altezza di un incrocio.

A scontrarsi, infatti, all’altezza dell’intersezione tra via San Feliciano e via Stazione, sono state due automobili, rendendo necessario l’invio sul posto di un’ambulanza del Suem 11, dei vigili del fuoco e di una pattuglia di carabinieri.

Se per i rispettivi guidatori non c’è stato bisogno che di medicazioni operate sul posto per ferite superficiali, per una donna seduta sul lato passeggero anteriore si è deciso per l’invio in codice giallo in ospedale per accertamenti, viste le conseguenze patite nell’impatto tra i due veicoli. Le persona ferita è stata quindi accolta al pronto soccorso del polo di Arzignano per le verifiche del caso.

Le squadre di vigili del fuoco giunte ad Orgiano con due veicoli del 115 si sono occupate del primo soccorso alla passeggera, per dedicarsi subito dopo alla messa in sicurezza del tratto di strada e dell’incrocio divenuti scenario dell’incidente stradale di domenica. Una delle due auto è finita di traverso in un campo adiacente alla carreggiata, l’altra nel mezzo dell’incrocio. Alla base dell’urto accidentale ci sarebbe una mancata precedenza allo stop, con responsabilità da determinare in base ai rilievi delle forze dell’ordine presenti.