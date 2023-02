Incendio in contrada: ad andare a fuoco una vecchia casa da tempo disabitata

Tre mezzi in dotazione ai vigili del fuoco sono saliti nel primo pomeriggio di domenica in contrada Battistini a Valdagno, in seguito all’incendio di una costruzione in muratura assai datata e da tempo disabitata.

A venire chiamati all’appello sulle colline valdagnesi sono stati gli operatori di Schio e di Vicenza, suddivisi in due squadre di pronto intervento 115 e con la dotazione in mezzi di un’autopompa e due autobotti.

I sette pompieri all’opera dalle 14.30 di ieri hanno subito verificato l’assenza di persone in difficoltà o intossicate all’interno della casa abbandonata e hanno poi aperto le tubature per procedere alla fase di spegnimento dell’incendio, sviluppatosi in maniera esclusiva in una stanza centrale dell’edificio. Ad andare in cenere l’arredamento vetusto presente all’interno e dei giornali, che potrebbero essere stati utilizzati per appiccare le fiamme.

Le cause del rogo, però, al momento rimangono al vaglio della squadra di tecnici dei vigili del fuoco vicentini, e non è dato a sapersi se l’origina sia dunque dolosa o accidentale. Sul fatto attendono gli esiti dei rilievi anche i carabinieri della Compagnia di Valdagno giunti in contrada Battisti per le verifiche di competenza. I pompieri di Schio e Vicenza sono rientrati nelle rispettive caserme intorno due ore dopo, una volta chiusa la bonifica interna.