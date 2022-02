I carabinieri intervengono per una lite di coppia e trovano piante e semi di cannabis

Scoppia una furiosa lite tra due non meglio specificati conviventi, intervengono i carabinieri che, oltre a riportare la calma, s’imbattono nella facilmente riconoscibile fragranza di cannabis. E procedono quindi alla perquisizione domiciliare, trovando una pianta alta circa 35 centimetri e dei semi della stessa specie vegetale. Il bizzarro episodio, che risale allo scorso week end, è stato reso noto solo questa mattina dal comando provinciale di Vicenza, e ha come ha avuto come scenario un’abitazione di Pojana Maggiore, in via Ponte Novo.

Un uomo di 38 anni è stato denunciato per aver avviato “in proprio” una coltivazione di sostanze stupefacenti illecita, in considerazione del fatto che gli inquilini erano in possesso inoltre di attrezzature tipicamente usate per questo tipo di condotta al di fuori della legge.

A intervenire nella tarda serata di sabato scorso, il 19 febbraio 2022, è stata una pattuglia dell’Arma in servizio in quelle ore inviata dalla stazione vicina di Barbarano Mossano in un alloggio da dove provenivano forti grida. Dai dissidi “familiari” in corso si temeva che il litigio degenerasse in atti di violenza, ma una volta all’interno i militari hanno approfondito la “visita” dopo aver risolto il motivo primario del loro intervento.

Nell’abitazione del 38enne V.R. – rese note le sole iniziali -, vicentino già persona nota alle forze dell’ordine per altri precedenti di giustizia, è stata trovata la cannabis nascosta in un locale del retro. Pianta e semi sono stati posti sotto sequestro, a disposizione della Procura di Vicenza.