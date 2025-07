Traffico di droga e armi: anche il vicentino coinvolto in una maxi operazione della polizia

Ci sono 23 persone indagate in un’operazione contro il traffico di droga e armi, condotta dalla squadra mobile della questura di Treviso e attiva fin dall’alba anche nel Vicentino. Il maxi blitz, che ha smantellato una banda composta in prevalenza da cittadini dominicani, coinvolge le province di Treviso, Belluno, Vicenza e l’Emilia-Romagna. L’operazione, coordinata dalla Procura di Treviso, mira a smantellare una rete criminale dedita al narcotraffico e alla detenzione illegale di armi. Secondo quanto spiegato dal dirigente della squadra mobile di Treviso, Luca Lovero,l’organizzazione era costituita da persone spesso legate da vincoli di parentela e aveva una struttura molto semplice. Ne facevano parte soprattutto cittadini dominicani residenti da tempo in Veneto, dove lavorano come operai. Al centro del business della banda, il traffico di cocaina, con annessa detenzione di armi illegali. 80 i poliziotti coinvolti nell’operazione, a cui è stato dato il nome di “Focus 23” (dal tipo di auto dotata di doppo fondo che è stata attenzionata e seguita negli ultimi due anni). Passate a setaccio abitazioni in diverse province venete, a Ravenna e Forlì-Cesena. L’auto, dotata di doppofondo, veniva usata per il trasporto della droga e il traffico di cocaina avveniva principalmente sull’asse Treviso-Ravenna, con diramazioni anche nelle province vicine.

Su ordine della procura veneta a Ravenna è stato arrestato un dominicano quarantenne, mentre altri due sono già scappati all’estero. Otto persone dovranno sottoporsi ad interrogatorio, altre due, tra Belluno e Treviso sono state arrestate in flagranza di reato. Sequestrate ingenti dosi di cocaina, hashish e marjuana.

