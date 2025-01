Imprenditore agricolo ed ex consigliere muore due mesi dopo la caduta dal tetto

Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, come si legge nell’annuncio funebre pubblicato ieri, ma anche con senso civico alla comunità in cui ha vissuto e al settore di cui ha fatto parte nella sfera professionale. Saranno in tanti, domani a Noventa Vicentina, a salutare Giuliano Roverso, pensionato di 82 anni di età ed ex agricoltore che circa due mesi fa era rimasto vittima di un incidente domestico a Pojana Maggiore.

Una caduta, dal tetto della sua abitazione, che stava liberando dal fogliame autunnale. A soccorrerlo erano stati i familiari e in seconda istanza una squadra di emergenza sanitaria del Suem 118, con ricovero rapido in codice rosso al San Bortolo di Vicenza.

Un grave trauma cranico con conseguente perdita di conoscenza ha determinato lesioni interne profonde da cui purtroppo l’anziano vicentino non si è più ripreso, fino al triste epilogo recente. Martedì Roverso è spirato in ospedale – nel frattempo era stato trasferito nel polo di Noventa – attorniato dai propri cari, con la moglie Vittorina e i due figli Nicola a Lisa al suo capezzale.

La notizia del decesso ha raggiunto la cittadina del Bassovicentino portando commozione in più famiglie della zona, di amici e persone che hanno conosciuto il pensionato anche per il suo impegno come amministratore pubblico negli anni ’90, da consigliere comunale di Pojana Maggiore (dal 1994 al 2002), e all’interno del consorzio di bonifica Euganeo, qui per una quindicina di anni. Nato nel 1942, era originario di Asigliano Veneto. Per lui, padre di due figli, la gioia di diventare nonno di una nipotina che adorava.

Giuliano Roverso viene ricordato come un imprenditore agricolo d’altri tempi con il “pallino” del frumento ma che amava sperimentare, innamorato della terra e dei suoi frutti, sin dal 1957, come raccontava in una videointervista di una rivista specializzata. In questo pomeriggio di oggi alle 18.30 sarà dedicato a lui il santo rosario di preghiera comunitaria, che anticipa la cerimonia religiosa di commiato programmata per domani mattina alle 10 nel Duomo di Noventa.