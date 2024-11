Cordoglio ad Arsiero per la morte del pensionato vittima di un incidente tra i boschi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si chiamava Francesco Busato il pensionato morto sabato nel bosco di Arsiero, sopra la zona di contrà Busati. Un anziano del posto di 84 anni di età, che avrebbe perso la vita a causa di un incidente mentre di adoperava a far legna. Una caduta accidentale, in una zona impervia di montagna.

Ad attenderlo a casa per la cena, nel centro del paese della valle dell’Astico, c’era la moglie. Non vedendolo rientrare all’orario stabilito nel tardo pomeriggio di sabato l’anziana donna ha chiesto aiuto ai parenti che hanno attivato a loro volta l’emergenza, con i soccorsi inviati nella zona di Rio Freddo.

Le ricerche avviate con tempestività, non facili per via della natura del luogo montano e per la mancanza di indicazioni precise, sono andate avanti fino alla sera, con l’oscurità, fino al ritrovamento del corpo senza vita già da parecchie ore di Busato. Impegnata la squadra di soccorso alpino di stanza nella vallata e i Carabinieri della stazione locale. A causare la morte del pensionato arsierese, sulla base delle circostanze emerse, una probabile caduta che avrebbe determinato dei traumi mortali. A “monte”, una perdita di equilibrio, oppure un malessere che potrebbe averla favorita.

Data e modalità del funerale di Francesco Busato, la cui notizia del decesso improvviso ha portato sgomento e cordoglio ad Arsiero, sono state rese note nel corso della mattina di lunedì. La solenne cerimonia di commiato si terrà mercoledì 13 novembre, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale locale che sovrasta la vallata. Oltre alla moglie Imelda, l’84enne lascia nel lutto le tre figlie Anita, Daniela e Maria Teresa e i nipoti.