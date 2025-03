Il Comune, il calcio da “pres” e l’impegno in cooperativa. Tanti salutano Flavio Montorio

Sarà salutato oggi Flavio Montorio, cittadino sossanese di 64 anni di età che molto si è speso nella sua vita per il suo paese, e pure su più fronti. Quello civico ed amministrativo, impegnandosi in Consiglio Comunale negli anni ’90 nel “governo” del Comune del Basso Vicentino, quello professionale impegnandosi a lungo per la cooperativa di consumo locale e, non ultimo, nell’ambito sportivo.

Per un quadriennio, infatti, Montorio (dal 2011) si è assunto la responsabilità di guidare nel delicato ruolo di presidente la società sportiva di calcio del territorio. Una forte passione e insieme un compito da dirigente che anche prima di assumere le redini del club lo portava nei campi di pallone del Veneto, accompagnando i ragazzi delle giovanili e i gli atleti della prima squadra.

Da circa un anno a questa parte, il 64enne vicentino si è trovato ad affrontare una salita improvvisa, costituita dalla malattia. Una grave patologia contro la quale lui, insieme alle persone vicino a lui più care, ha combattuto strenuamente, fino all’amaro epilogo recente. Si è spento negli ultimi giorni di febbraio ad Arzignano, dove era assistito in un hospice nella fase terminale del percorso terreno.

Alla moglie Patrizia e ai due figli, Marco e Chiara Montorio, stanno giungendo in queste ore numerose testimonianze di stima per il marito e padre, oltre che di affetto e consolazione per loro. Chi vorrà esprimerle a viva voce, in preghiera, o con la condivisione del lutto nel momento dell’addio, è invitato quindi alla cerimonia di commiato in programma martedì 4 marzo alle, nella chiesa parrocchiale di Sossano dedicata a San Miche Arcangelo. La salma del compianto Flavio partirà dalla casa funeraria Almaluce di Alonte.