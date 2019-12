Monossido di carbonio, due ottantenni salvate dalla badante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due anziane intossicate dal monossido di carbonio stamattina a Sossano.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto dalla badante delle due ultraottantenni intorno alle 9,30 in un’abitazione in via Municipio. La donna, che arrivata nell’abitazione per svolgere il suo lavoro, ha notato che una delle sorelle non stava bene e ha dato l’allarme al 118.

I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno appurato con gli strumenti la presenza di monossido e sono andati alla ricerca della fonte. Intanto anche la seconda anziana presente all’interno dell’appartamento era stata portata in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco ha individuato nel sottotetto l’origine del problema, dovuto a una lenta combustione di segatura, in atto probabilmente da ore.

Gli operatori hanno provveduto quindi al completo spegnimento e alla bonifica dell’edificio. Le cause dell’innesto della combustione sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Sossano per i risvolti sociali dell’episodio. Le due anziane infatti non potranno tornare a casa fino a completo ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13 circa.