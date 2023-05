Parapendio precipita sui Colli Berici: politraumi per un pilota di Sovizzo

Infortunio oggi a San Germano in Monte, Comune di Val Liona, per un pilota di parapendio, precipitato subito dopo il decollo dal Monte Lupia sui Colli Berici.

Sul posto, dopo l’allerta al 118 della centrale operativa di Vicenza scattata attorno alle 16 da parte di alcune persone che l’avevano visto cadere, sono accorsi gli operatori del Soccorso alpino di Padova.

Una squadra ha raggiunto il luogo indicato, dove stavano operando medico, infermiere e tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso emergenza, sbarcati in hovering. Questi hanno preso in carico per le prime cure il 40enne di Sovizzo, per un possibile politrauma. L’uomo, che era stato imbarellaro e portato sulla strada, è stato trasferito in ambulanza e condotto dove era atterrato nel frattempo l’elicottero, decollato poi in direzione dell’ospedale di Vicenza.

Contemporaneamente, un’altra squadra è intervenuta sul sentiero est a Rocca Pendice, Teolo (provincia di Padova), dove un escursionista vicentino di 83 anni era ruzzolato, riportando escoriazioni al braccio e ginocchio. I soccorritori hanno quindi accompagnato l’anziano per 800 metri fino all’ambulanza. Visitato, l’uomo si è allontanato con i propri mezzi.