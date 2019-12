Zuffa in strada, spunta un coltello: un 44enne finisce in pronto soccorso

Noventa Vicentina in subbuglio per un episodio di violenza avvenuto nella serata di ieri in pieno centro. Un gruppetto di persone esagitate si sarebbe affrontato in strada in via Matteotti, passando alle mani dopo un alterco sorto probabilmente all’esterno di un locale: colpi di bottiglia e sembra anche di coltello hanno lasciato sul posto un uomo ferito, un 44enne vicentino che di fatto è rimasto l’unico ancora presente nel cuore della cittadina del Bassovicentino dopo la lite. Dileguati tutti gli altri protagonisti di un grave fatto di cronaca che attirato due pattuglie di carabinieri, giunte però troppo tardi per individuare gli altri partecipanti allo scontro a cielo aperto.

L’uomo ferito, un vicentino nato nel 1975, è stato medicato in pronto soccorso per le lesioni da taglio superficiali riportate e le contusioni sul corpo provocate da bottigliate. I militari vogliono vederci chiari ed hanno attivato subito le indagini, raccogliendo e verificando la testimonianza del 44enne e sondando residenti della zona e avventori per raccogliere elementi utili all’identificazione dei colpevoli.