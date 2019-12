Tenta di rubare in una casa e minaccia padre e figlio con un coltello. E’ caccia al ladro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ sfuggito a due pattuglie di carabinieri solo per pochi minuti un ladro armato di lama, che nel pomeriggio di ieri aveva tentato di introdursi in un’abitazione di Orgiano ma è stato sorpreso da due inquilini – padre e figlio – rientrati in casa mentre il malvivente stava armeggiando all’esterno dell’edificio. I due residenti, un uomo di 54 anni di nazionalità marocchina ma da tempo in Veneto e il figlio ventenne, una volta scorto l’intruso si sarebbero precipitati verso di lui e ne sarebbe nata una colluttazione tra il più giovane della famiglia e l’aspirante ladro. Alla vista di un coltello, estratto da quest’ultimo, il ragazzo ha lasciato andare l’ospite sgradito, dileguatosi a piedi da via Mottarella.

Fortunatamente il giovane coinvolto e malmenato non ha riportato alcuna ferita, solo qualche graffio e lo sgomento dopo gli attimi di terrore provati allo spuntare di una pericolosa arma da taglio dalle tasche dell’assalitore. Le indagini sono subito scattate da parte dei militari di Campiglia dei Berici di Sossano, intervenuti congiuntamente sul luogo dell’allarme. L’autore del fatto potrebbe essere riconosciuto in base alla descrizione fornita dai due testimoni tra i volti onori di blitz illeciti nel Bassovicentino.