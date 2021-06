Al via il G20 a Matera. Di Maio: “Serve cooperazione per superare la pandemia”

Al via i lavori del G20 degli Esteri a Matera. Ha aperto l’incontro Luigi Maio, che nel discorso iniziale ha detto: “La pandemia ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale a emergenze che trascendono i confini nazionali. Il multilateralismo e la cooperazione sono fondamentali per rispondere alle sfide globali”.

Poi Di Maio ha aggiunto: “La pandemia ha evidenziato la vulnerabilità del commercio internazionale. Un commercio libero, equo, inclusivo e basato sul rispetto di regole condivise è essenziale per contrastare la pandemia e promuovere una ripresa sostenibile, che renda le nostre economie più verdi e digitali”.

A fargli eco il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas: “Il G20 è un’opportunità per cooperare in tempi di crisi globali ed è importante avere al tavolo Cina e Russia. Tuttavia, la loro diplomazia vaccinale punta ad ottenere vantaggi geostrategici di breve termine invece di salvaguardare la salute globale”. Secondo Antony Blinken, segretario di Stato statunitense “Serve cooperazione multilaterale per fermare la crisi sanitaria globale. Dobbiamo portare più vaccini in più Paesi attraverso il meccanismo Covax, che gli Stati Uniti sostengono con 2 miliardi di dollari”.