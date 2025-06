Cantieri e lavori estivi lungo il nodo ferroviario di Vicenza: ecco tutte le modifiche

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una nuova estate di cantieri attende il nodo ferroviario di Vicenza. Anche per l’estate 2025, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) prosegue infatti le attività di potenziamento della rete ferroviaria in Veneto. Gli interventi, fondamentali per migliorare puntualità, regolarità e affidabilità del servizio, oltre che per incrementare le prestazioni delle linee, comportano in alcuni casi la necessità di interrompere temporaneamente la circolazione ferroviaria. La società avverte che i periodi di intervento sono stati pianificati per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori.

Ecco nel dettaglio delle principali interruzioni previste.

Linea Verona – Vicenza

La circolazione ferroviaria sarà interrotta dal 4 al 25 agosto per consentire l’avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione della nuova linea Av/Ac Verona–Vicenza, nell’ambito del lotto fra Verona e il Bivio Vicenza (finanziato con fondi Pnrr) e del lotto di attraversamento di Vicenza. La fermata di Montebello Vicentino sarà inibita al servizio viaggiatori dal 24 giugno al 7 settembre, quella di Lonigo dal 24 giugno al 24 agosto. Investimento economico: 8 milioni di euro.

Linea Vicenza – Schio:

A Schio, Villaverla e Cavazzale, dal 4 al 25 agosto, si svolgeranno lavori di rinnovo dei deviatoi, in concomitanza con l’interruzione della linea Verona–Vicenza. Analoghe lavorazioni avranno luogo anche a Thiene, dove i lavori si estenderanno fino al 30 settembre 2025 (dal 25 agosto al 30 settembre in interruzione notturna). Durante l’interruzione verrà eseguito anche il rinnovo dell’impianto di sicurezza per il distanziamento dei treni tra Thiene e Schio e tra Thiene e Dueville, nonché la manutenzione straordinaria della sede ferroviaria. Investimento economico: 2 milioni di euro.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria in altre parti del Veneto e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di Rfi, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

