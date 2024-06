Al via il G7 “italiano”: a Borgo Egnazia la premier Meloni accoglie i “grandi” della Terra

È cominciato questa mattina (giovedì 13 giugno) l’atteso G7 in Italia che si svolge fino a sabato in Puglia, nel resort Borgo Egnazia. Come previsto, il vertice tra i “grandi” della Terra è iniziato con la premier Meloni che ha accolto gli ospiti. “Sono certa che riusciremo in questi giorni a portare avanti un confronto che regalerà risultati concreti e misurabili”, ha detto la premier in apertura del vertice. Domani atteso il Papa, oggi Zelensky. Mentre il presidente americano Biden, arrivato ieri sera a Brindisi, annuncia nuove sanzioni contro la Russia.

Portare avanti un confronto, dunque, è l’obiettivo di questo importante G7 che vede l’Italia protagonista non solo per la location ma anche per il ruolo che occupa in Europa. Il G7 nella sua storia “ha assunto un ruolo insostituibile nella gestione delle crisi globali, particolarmente quelle che mettono a repentaglio libertà e democrazia”, ha detto la premier Meloni, aggiungendo che “Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa, che deve difendersi da qualcuno, ma è un’offerta di valori che noi apriamo al mondo, per avere come obiettivo uno sviluppo condiviso”. Atteso anche il presidente ucraino Zelensky, pronto a mettere in primo piano il conflitto con la Russia di Putin.

Altra attesa è quella per Papa Francesco che arriverà venerdì a Borgo Egnazia per prendere parte al G7. Un appuntamento storico evidenziato dal Vaticano che ha reso noto il programma del Pontefice. Arrivato in Puglia, Bergoglio avrà colloqui bilaterali con Kristalina Georgieva, Direttore Generale dell’International Monetary Fund; Volodymyr Zelenskyy, Presidente dell’Ucraina; Emmanuel Macron, Presidente francese; Justin Trudeau, primo ministro del Canada. Quindi alle 14.05 Meloni accoglierà ufficialmente il Papa nella corte di Borgo Egnazia. Alle 14.15 nella Sala Arena il Papa parteciperà alla Sessione comune. Poi la foto ufficiale con tutti i partecipanti prima del ritorno a casa: l’atterraggio all’eliporto vaticano è previsto per le ore 21.15.