Alla Casa Bianca l’incontro tra Meloni e Trump. Sul tavolo i dazi, ma anche altri importanti temi

Si terrà alle 12.05, le 18.05 in Italia, l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. Al centro del bilaterale, in particolare i dazi e i rapporti commerciali tra Usa e Unione europea dopo il congelamento delle tariffe reciproche per 90 giorni.

Durante la cerimonia di consegna dei Premi Leonardo, tenutasi martedì a Villa Madama, la presidente del Consiglio non ha nascosto la complessità della missione nella “tana” del tycoon, dove il tema più spinoso sarà quello dei dazi.

L’obiettivo di Meloni, più volte ribadito dalla stessa premier, è convincere Trump a sposare la linea del “zero dazi per zero dazi”. Una posizione condivisa anche con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che Meloni ha nuovamente sentito martedì e con la quale è in costante contatto per preparare l’incontro alla Casa Bianca.

Intanto Trump continua sulla stessa linea e anzi lancia un ultimo aut aut: “O con noi o con la Cina”, subendo, in questo caso, i dazi americani. La premier Giorgia Meloni potrebbe essere il primo leader straniero a dover dare una risposta al tycoon, nel bilaterale di oggi.

Oltre ai dazi, nel colloquio tra Meloni e Trump si affronteranno anche altre questioni cruciali: dall’energia, all’aumento delle spese per la difesa. Irrealistico per l’Italia raggiungere il 5% del Pil chiesto da Trump, ma il 2% resta un traguardo “possibile”.

Nel frattempo arriva la gelata del taglio delle stime di crescita mondiali a causa dell’escalation della guerra commerciale scatenata da Trump. E arriva anche il monito del presidente della Fed Jerome Powell contro i dazi, che potrebbero aumentare i prezzi e quindi l’inflazione a breve termine con un impatto economico maggiore delle attese. Secondo Fitch, l’economia globale aumenterà quest’anno meno del 2%, ovvero 0,4 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni precedenti.