Scontro tra vettura, camion autospurgo e monovolume: ferita una 44enne

Un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli si è verificato ieri, mercoledì 16 aprile, alle ore 15.50 in via San Benedetto nel Comune di Bressanvido. Secondo la ricostruzione articolata dalla polizia locale una Skoda Station Wagon condotta da una donna di 44 anni stava percorrendo la via provenendo da Pozzoleone e dirigendosi verso Bolzano Vicentino quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta.

In quel momento sopraggiungeva un autocarro per spurgo, di proprietà di una ditta della zona, con il quale si è verificato un improvviso quanto forte impatto frontale laterale.

A seguito della collisione accidentale, il mezzo pesante avrebbe sbandato, invadendo a sua volta la corsia opposta e scontrandosi con una Ford Galaxy, che seguiva originariamente la Skoda. La donna alla guida della medesima vettura ha riportato delle ferite, ma è rimasta cosciente ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza per ricevere le cure necessarie e sottoporla ad accertamenti diagnostici approfonditi.

Sul luogo dell’incidente stradale di mercoledì sono intervenute due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale NordEst Vicentino, provenienti dalle sedi periferiche di Sandrigo e Monticello Conte Otto, con gli operatori che hanno provveduto ai rilievi del sinistro e alla gestione del traffico, inevitabilmente rallentato. Le autorità competenti sono ora al lavoro per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e accertare le responsabilità.

