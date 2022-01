Colloqui tra USA e Russia a Ginevra, sul tavolo la questione Ucraina

Le parti sembrano essere lontane da un accordo, pur continuando nel dialogo anche se Mosca, per bocca del Ministero degli esteri Lavrov, afferma che “non si aspetta una svolta dai colloqui, ma delle risposte alle garanzie di sicurezza”.

Da parte sua, il segretario di Stato americano Antony Blinken si dice fiducioso in una soluzione diplomatica, ma assicura anche una risposta “rapida e forte” nel caso di invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Blinken ha poi aggiunto aggiunto di voler usare l’opportunità dell’incontro tra le parti per condividere “alcune idee concrete per affrontare alcune delle preoccupazioni sollevate da Mosca, così come le profonde preoccupazioni che molti di noi hanno sulle azioni della Russia”.

Un appoggio all’Ucraina potrebbe arrivare dall’Olanda. Il ministro degli esteri oranje Wopke Hoekstra ha dichiarato che il governo olandese sarebbe aperto a dare sostegno militare difensivo al paese sul Mar Nero. Ieri infatti, ha riferito Hoekstra, Kiev avrebbe chiesto ad Amsterdam assistenza per le armi e la maggioranza del Parlamento sosterrebbe tale richiesta. Inoltre, l’Olanda sarebbe pronta anche al rifornimento di armi, e se ci fosse una richiesta del genere da parte dell’Ucraina si passerebbe prima per la Nato.