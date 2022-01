Stagione culturale, 43 nuovi progetti selezionati. Spazio a libri e letteratura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si prevede una ricca stagione di eventi quella che il comune di Schio si appresta a vivere in questo 2022. Le domande presentate all’amministrazione sono state molte e di vario genere tanto che alcune non hanno trovato spazio. Si va dalla danza, spettacoli teatrali, allo street art per poi proseguire con le mostre d’arte contemporanea e ancora rassegne musicali e, novità assoluta, tanti appuntamenti dedicati a libri e letteratura.

Il cartellone culturale prevede una ricca varietà di eventi e date, in questi giorni il bando cultura 2022 ha selezionato i 43 progetti che verranno poi proposti alla comunità. Gli esaminatori, responsabili del Servizio Cultura e della Biblioteca scledense hanno valutato attentamente le 57 proposte presentate. Le iniziative che hanno ricevuto l’ok dalla commissione variano dalle proposte culturali tradizionali ma anche soluzioni innovative come la Festa della Musica, il Giorno della Memoria, la stagione estiva di spettacoli all’aperto. Tra le iniziative, confermati appuntamenti molto apprezzati dal pubblico come il British Day, Varachebagolo, il Festival della Scienza dell’Alto Vicentino, il concerto lirico; ma anche mostre, cicli di incontri, danza e street art con un’esposizione dedicata.

Novità del 2022, invece, sono le 11 proposte dedicate al mondo del libro e della letteratura con attività che permettano ai giovani di avvicinarsi alla lettura, conferenze e laboratori per bambini. Come di consueto, anche per l’edizione 2022, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati il Lanificio Conte, Palazzo Toaldi Capra, Palazzo Fogazzaro, la chiesa di San Francesco, il parco della Fabbrica Alta e il Meeting Box con lo scopo di valorizzare i luoghi coinvolti arricchendo così l’offerta culturale cittadina e stimolando la collaborazione tra più realtà. Agli organizzatori saranno concessi dal Comune sostegni economici e logistici per la realizzazione delle proposte presentate nelle modalità che verranno definite a breve, oltre a un supporto nella parte relativa alla comunicazione e promozione delle attività.

«La cultura scledense ha attraversato due anni complicati a causa del covid, ma nonostante ciò siamo riusciti a offrire alla città un programma interessante – dice l’assessore Barbara Corzato – Come per il bando 2021, infatti, anche per il bando 2022 operatori e associazioni hanno risposto molto positivamente. E questa è una conferma di quanto il nostro territorio abbia voglia di raccontarsi ed essere parte attiva nella crescita culturale e sociale della comunità. Già da qualche anno, poi, riscontriamo una sempre maggiore qualità delle proposte presentate che oltre ad essere un ottimo segnale ci rende anche orgogliosi».