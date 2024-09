Commissione Ue, slitta alla prossima settimana la presentazione della nuova squadra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si allungano i tempi per la composizione della squadra di governo Ue. La presidente Ursula von der Leyen ha infatti rinviato la presentazione della nuova Commissione che era in programma domattina alla conferenza dei capigruppo del Parlamento europeo, così come chiesto dalla presidente Roberta Metsola. Ma a 24 ore dall’appuntamento ha chiesto ancora alcuni giorni di tempo. La presentazione della nuova squadra è prevista per la prossima settimana, quando l’Eurocamera sarà riunita in seduta plenaria a Strasburgo.

Nessuna spiegazione ufficiale al momento riguardo la decisione di un rinvio ma, secondo Politico, dipende dal cambio in corsa deciso dalla Slovenia dopo il passo indietro dell’ex revisore dei conti Tomaz Vesel, suo candidato commissario. Ieri il Paese, spinto da Bruxelles che punta a riequilibrare la composizione della Commissione per preservare la parità di genere, ha designato per il ruolo una donna, l’ex diplomatica e candidata alle presidenziali del 2022 Marta Kos. Indicazione che deve però essere ancora ratificata dal Parlamento di Lubiana. Cosa che spiega la necessità di qualche giorno in più per chiudere la partita.

Non solo la Slovenia. Diversi Paesi, tra cui l’Italia, hanno indicato il loro candidato (Raffaele Fitto, nel caso del governo Meloni) all’ultimo giorno utile; il Belgio, complice l’assenza di un governo in piene funzioni dopo le elezioni di giugno, lo ha fatto lunedì 2 settembre.

L’attesa, nota sempre Politico, dà più tempo alla presidente per consultarsi con le capitali e i commissari sulla distribuzione dei top job europei. E le acque non sono certo tranquille. Dopo la protesta dei Liberali, ieri sono stati i Verdi a lanciare un avvertimento a von der Leyen: posizionare Fitto ai vertici di Palazzo Berlaymont può spaccare la coalizione europeista.