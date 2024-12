Serie A: paura per Bove. Fiorentina – Inter rinviata. Napoli ok. Juve ferma sul pari a Lecca. Lazio ko

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tanta paura per Edoardo Bove che durante Fiorentina-Inter ha avuto un malore. Il centrocampista intorno al quarto d’ora di gioco è stato portato via in ambulanza e trasferito all’ospedale Careggi. A distanza di un paio d’ore dall’evento è arrivata la nota ufficiale del club viola sulle sue condizioni: “ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h”.

Il malore. Bove si era abbassato per allacciarsi lo scarpino, poi all’atto di rialzarsi ha fatto qualche passo e si è accasciato a terra. Poco prima era stato vittima di uno scontro di gioco e aveva riferito alla panchina qualche giramento di testa. Il primo a chiamare a gran voce i soccorsi è stato Denzel Dumfries, che si trovava a pochi passi da lui. Danilo Cataldi è intervenuto mettendogli la mano in bocca e spostandogli la lingua, con l’intenzione di evitare il blocco delle vie aeree. Il classe 2002 è stato circondato dai compagni di squadra e dagli avversari mentre gli venivano prestati i primi soccorsi. Altri giocatori hanno preferito allontanarsi, quasi in lacrime.Partita rinviata. L’arbitro Doveri ha prontamente sospeso il match, successivamente è arrivata l’ufficialità del rinvio da parte della Lega Serie A: “La partita non riprende e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un’ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie”.

Le altre partite della domenica della 14esima giornata di Serie A. Il Napoli resta in testa alla classifica battendo il Torino 1-0 il. Allo stadio Olimpico Grande Torino gli azzurri di Antonio Conte passano grazie al gol di McTominay al 31′. É Milinkovic-Savic che però salva il Toro da un risultato più pesante.

Lecce – Juventus. La squadra di Thiago Motta non va oltre l’1-1 contro gli uomini di Giampolo e perde altro terreno in classifica scivolando a -6 dal Napoli. Nel primo tempo i bianconeri controllano il possesso e fanno il match, ma sbattono contro l’organizzazione giallorossa e centrano due pali con Weah e Conceicao. Nella ripresa Cambiaso (68′) sblocca la gara con la complicità di una deviazione di Gaspar, poi nel recupero Rebic (93′) rimette tutto in parità.

Lazio – Parma. Per i biancocelesti si interrompe la striscia di successi consecutivi (cinque). Al Tardini la squadra di Pecchia batte 3-1 gli uomini di Baroni e sale a quota 15 punti in classifica e si allontana dalla zona retrocessione. Tre le reti annullate.

Udinese – Genoa. Prima vittoria sulla panchina del Genoa per Vieira, che batte 2-0 l’Udinese. Il match del Bluenergy Stadium è indirizzato al 4′ dal rosso a Touré per una gomitata su Zanoli: il Grifone ne approfitta subito e sblocca al 13′ con Pinamonti, per poi chiudere i conti al 67′ con l’autorete di Giannetti. Con questa vittoria, i liguri salgono a 14 punti, abbandonando la zona retrocessione. Restano a 17 i friulani.