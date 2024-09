Commissione Ue, von der Leyen presenta la nuova squadra: Fitto vicepresidente esecutivo per coesione e riforme

Nasce la nuova commissione Ue. La presidente Ursula von der Leyen ha presentato questa mattina a Strasburgo la sua squadra per la prossima legislatura proponendo sei vicepresidenze esecutive. I ruoli apicali spetteranno alla spagnola Teresa Ribera, alla finlandese Henna Virkkunen, al francese Stéphane Séjourné, alla estone Kaja Kallas, alla rumena Roxana Minzatu e all’italiano Raffaele Fitto.

“L’intero collegio è impegnato sulla competitività, la decarbonizzazione e la digitalizzazione – ha detto la presidente della Commissione europea presentando la squadra – seguiremo le raccomandazioni del rapporto Draghi’ per un’Europa ‘più fluida, interconnessa e coordinata nelle sue diverse politiche”. La nuova squadra Ue sarà composta da undici donne, pari al 40% dell’intera squadra.

Raffaele Fitto avrà la delega alla Coesione e alle Riforme. Manterrà dunque il ruolo pensato per lui prima della protesta di socialisti, liberali e verdi: gestirà i fondi dei Pnrr insieme a Valdis Dombrovskis, si legge nella lettera di missione inviata da von der Leyen al commissario italiano designato vicepresidente esecutivo.

Giorgia Meloni si congratula con Raffaele Fitto. “L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele” scrive su X la premier. “E’ un successo del governo” festeggia il leader di Fi e vicepremier Antonio Tajani. Molto critico il M5s. Fonti pentastellate interpellate in merito rispondono che è difficile che la delegazione europea possa votare a favore. L’argomento sarà al centro di una riunione degli europarlamentari pentastellati dopo l’audizione di Fitto nelle commissioni competenti. Al momento il no è la scelta più accreditata.

Le altre vicepresidenze. La spagnola Teresa Ribera sarà responsabile per la transizione giusta, pulita e competitiva, mentre il francese Stéphane Séjourné – che all’ultimo ha preso il posto di Thierry Breton nella casella destinata alla Francia – sarà vicepresidente esecutivo per la Politica industriale. La finlandese Henna Virkkunen guiderà la digitalizzazione Ue, e la rumena Roxana Minzatu sarà responsabile per i talenti e le competenze.