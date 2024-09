Famila Schio, doppia vittoria e trofeo “fatto in casa” in bacheca. Il rodaggio è vincente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Derby veneto di semifinale vinto senza patemi e rimontona nella finale per aggiudicarsi il “Trofeo Città di Schio” per il nuovo Famila Wuber Schio, atteso da una stagione di rilancio dopo un’estate di ingaggi e rinnovi che la preseason ha saggiato con esiti più che positivi. L’ultima ciliegina (arancione) è arrivata domenica al PalaRomare, già gremito da oltre mille tifosi altovicentini, curiosi di vedere la prima versione del Famila 2024/2025, anche se con roster ancora incompleto in attesa del rientro a Schio delle “americane” di Wnba.

I punteggi dei due match disputati in 24 ore da capitan Giorgia Sottana e socie dicono molto ma non tutto: sabato 91-70 all’Alama San Martino di Lupari (ma gara in bilico fino a fine terzo tempo) e domenica 78-73 alle francesi del Tarbes, a loro volta vincitrici il giorno prima in semifinale 79-68 sul Brixia.

Anche contro le transalpine, trascinate dall’ispirata ex di turno Sivka (scorpacciata di punti per lei, ben 27 per la giovane slovena), si è dovuto giocare in modalità rimonta, sotto di 13, risalendo una china alquanto impervia. E’ proprio la giocatrice straniera in prestito da Schio al Tarbes, evidentemente “a casa” al PalaRomare, a dettar legge (super nei tiri da 3) nelle prime battute del duello, con le ospiti a far meglio in entrambi i quarti che portano poi alla sirena di metà partita (13-18 e 15-22, per il 28-40 al 20′). Percentuali al tiro in down per le Orange. Segnali di ripresa nel terzo, ma si chiude sotto di 8 punti prima dei 10′ finali, in cui si evidenzia la miglior preparazione fisico-atletica delle vicentine – e la panchina attrezzata – che mettono in retina altri 24 punti e il parziale del terzo e quarto tempo dicono tutto: 50 punti realizzati, contro il 28 al giro di boa.

Dopo aver completato il precampionato senza macchia, con sole vittorie (e un curioso pari) e due tornei di alto livello vinti (il Sa Duchessa in Sardegna e quello casalingo di Schio) il quintetto del tecnico Georgios Dikaioulakos si avvicina al debutto nelle partite ufficiali, con la Supercoppa Italiana alle porte e poi la full immersion di serie A1 e gironi di qualificazione di Euroleague Women.