Conflitto russo-ucraino: evacuazione di massa dal Donetsk. Attacco flotta russa in Crimea

, nel suo discorso serale,. Proprio nell’area sono in corso i più intensi combattimenti con le forze russe. L’evacuazione riguarderà oltre 200mila persone, di cui più 52 mila bambini.

Durante lo stesso intervento Zelensky ha poi assicurato che gli autori dell’attacco di venerdì contro il carcere a Olenivka “saranno trovati tutti”. L’attacco missilistico ha provocato la morte di oltre 50 prigionieri di guerra ucraini e il ferimento di oltre +: “Saranno raccolte tutte le prove del crimine commesso dagli occupanti. Sono tutti colpevoli- ha sottolineato Zelensky -: chi ha approvato, chi ha organizzato, chi ha distrutto queste persone, chi sapeva. Saranno trovati tutti”.

Di contro la Russia, ha ufficialmente invitato esperti delle Nazioni Unite e della Croce Rossa a visitare il carcere di Olenivka, preso di mira la notte del 29 luglio. L’annuncio è arrivato dal ministero della Difesa russo, per facilitare un'”indagine obiettiva” sull’attacco di cui le parti in conflitto si accusano a vicenda. Lo stesso aveva chiesto all’indomani dell’attacco il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky . Sulla strage nella prigione di Olenivka – dove erano detenuti per lo più uomini del Battaglione Azov – Mosca e Kiev continuano a rimpallarsi le accuse.

Intanto è giallo sul presunto attacco di un drone ucraino contro il comando della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea. Secondo le prime notizie trapelate ci sarebbero anche cinque persone ferite. Il drone era di tipo artigianale e montava un ordigno esplosivo a bassa potenza, che è stato fatto esplodere all’interno del cortile dell’edificio. Il governatore dell’amministrazione regionale militare di Odessa, l’ucraino Serghei Bratchuk ha però smentito l’attacco al quartier generale, definendolo “un’aperta provocazione della Russia”, una “bugia del nemico”. “La liberazione della nostra Crimea dagli occupanti avverrà in modo diverso e molto più efficace”, ha dichiarato Bratchuk.

L’esplosione sarebbe avvenuta nel giorno in cui si celebra la Giornata della Marina a San Pietroburgo. Per l’occasione è previsto un discorso di Vladimir Putin. Oltre al suo intervento, il leader del Cremlino come da tradizione, ispezionerà la linea di parata delle navi da guerra nel Golfo di Finlandia e nella rada di Kronstadt. Alla parata prenderanno parte più di 40 navi, barche e sottomarini, oltre a 42 aerei e più di 3.500 militari.

Nel frattempo Standard & Poor’s ha tagliato drasticamente il rating di Kiev, portandolo da CCC+ a CC, con questa motivazione: “Riteniamo praticamente certo che il governo ucraino interromperà i pagamenti almeno su parte del debito estero”, ha affermato S&P nella nota in cui ha annunciato il downgrade.