Conflitto russo – ucraino: Putin incontra Kim Jong-Un al cosmodromo di Vostochny. Esplosioni a Sebastopoli

Due ore. Tanto è duranto l'atteso colloquio tra Vladimir Putin e Kim Jong-Un al centro spaziale di Vostochny, nella regione dell'Amur, nell'Estremo Oriente russo. Prima in presenza delle delegazioni e poi vis a vis.

“Sono felice di vederti'' sono state le prime parole pronunciate dal presidente russo accogliendo con una lunga stretta di mano il leader nordcoreano arrivato in Russia dopo un lungo viaggio a bordo di un treno corazzato., che da oltre 18 mesi combatte la guerra in Ucraina. D'altronde Putin, rispondendo ai giornalisti, aveva anticipato che avrebbero parlato di “tutte le questioni” e quindi anche della cooperazione in campo militare.

“Una guerra santa contro l'Occidente per la sua sovranità e la sua sicurezza” così ha definito il conflitto contro Kiev il dittatore di Pyongyang assicurando: “Corea del Nord e Russia combatteranno insieme questa battaglia contro l'imperialismo”. Kim si è anche detto convinto che l'incontro odierno con Putin contribuirà ad “elevare ad un nuovo livello” le relazioni tra i due Paesi. Il presidente russo ha inoltre fatto sapere che Mosca aiuterà la Pyongyang a sviluppare il suo programma per la messa in orbita di satelliti.

Intanto una grande nave d'assalto anfibio e un sottomarino sono state danneggiate nell'attacco ucraino della notte scorsa al cantiere navale di Sebastopoli, nella Crimea occupata: lo hanno dichiarato fonti dell'intelligence a Rbc-Ucraina che pubblica un video in cui si vede una nuvola di fumo nero. Sarebbero 24 i feriti. I canali Telegram locali riferiscono anche di potenti esplosioni anche a Krasnoperekopsk, sempre in Crimea.