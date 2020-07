Coronavirus: oggi il Consiglio europeo sugli aiuti post pandemia

Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo il nodo dei fondi Ue per la ripresa post-Covid. “Forte intesa” tra Conte e Macron nella direzione di una “risposta ambiziosa” e immediata. “E’ fuori dalle regole” la pretesa di avere il veto sui piani di riforme dei singoli paesi come vorrebbe l’olandese Rutte, afferma il premier italiano. I decessi accertati da coronavirus in Italia superano i 35 mila. Torna intanto a crescere il numero di nuovi contagi e decessi nel nostro Paese: rispettivamente 230 e 20 in un giorno.

Serbia, Montenegro e Kosovo entrano nella lista dei paesi a rischio. Nuovo record di contagi quotidiani da coronavirus negli Stati Uniti, 68.400 nelle ultime 24 ore. L’India ha superato il milione di casis, secondo i dati delle autorità locali. Il Regno Unito accusa intanto la Russia di voler rubare i progressi scientifici inglesi, americani e canadesi sul vaccino.

La “paralisi economica” provocata dalla pandemia può aprire alle mafie “prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico”. E’ l’allarme contenuto nella Relazione semestrale della Dia inviata al Parlamento nella quale un intero capitolo è dedicato proprio all’emergenza Covid. Il rischio, aggiungono gli analisti, è che le mafie allarghino il loro ruolo di “player affidabili ed efficaci” a livello globale, mettendo le mani anche su aziende di medie e grandi dimensioni in crisi di liquidità.