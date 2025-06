Freedom Flotilla, l’Idf sequestra la nave con gli aiuti per Gaza

E' così che la nave umanitaria Madleen, noleggiata dall’organizzazione Freedom Flotilla Coalition per dirigersi a Gaza con a bordo un carico di aiuti umanitari e 12 attivisti tra cui Greta Thunberg e l’europarlamentare francopalestinese Rima Hassan, è stata sequestrata dall’esercito israeliano. E' accaduto poco dopo la mezzanotte, quando la nave umanitaria – che puntava a rompere l’assedio di Gaza – navigava ancora in acque internazionali. “Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte. L’esercito israeliano ha sequestrato la nave che è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato” il messaggio scritto su Telegram dall’organizzazione.

Uno scenario più che prevedibile. Dopo le indiscrezioni filtrate sulla stampa israeliana, la conferma ufficiale delle intenzioni del governo Netanyahu è arrivata nella giornata di ieri dal ministro della Difesa Israel Katz : “Tornate indietro, non raggiungere Gaza”, aveva detto, rivolgendosi a Greta, bollata come “antisemita”. Lo stesso Katz, dopo l'assalto alla Flotilla, rassicura: “Lo yacht dei selfie delle celebrità sta dirigendosi in sicurezza verso le coste di Israele. E’ previsto che i passeggeri tornino nei loro paesi”.

Il ministro della Difesa ha inoltre ordinato alle Idf di mostrare agli attivisti il filmato delle stragi perpetrate da Hamas il 7 ottobre 2023, puntualizzando: “È giusto che l’antisemita Greta Thunberg e i suoi amici sostenitori di Hamas vedano esattamente cos’è l’organizzazione terroristica Hamas, quella che sono venuti a sostenere e per conto della quale agiscono, e le atrocità che ha commesso contro donne, anziani e bambini, e contro cui Israele sta lottando per difendersi”.

Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna il sequestro da parte di Israele della nave di aiuti umanitari Madleen diretta a Gaza, bollandolo come “terrorismo di Stato organizzato”. L'Iran accusa lo Stato Ebraico di “pirateria”. Condanna anche da parte della Sinistra Ue che afferma: “Il fermo della Freedom Flotilla viola le norme internazionali”.