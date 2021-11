Covid, Macron: “La pandemia non è finita. Per favore vaccinatevi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“La pandemia non è ancora finita, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata”. Lo ha detto Emmanuel Macron in diretta tv. Poi l’appello ai 6 milioni di non vaccinati: “Per favore vaccinatevi, per proteggere voi stessi e gli altri. Essere liberi – ha aggiunto il presidente rivolgendosi alla nazione – implica essere responsabili e solidali. Conto su di voi. Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, siamo riusciti a vaccinare 51 milioni di persone”.

Il presidente francese ha avvertito inoltre che dal 15 dicembre la validità del green pass per gli over 65 sarà condizionata alla terza dose del vaccino contro il Covid. Contemporaneamente, tutti gli over 50 potranno ricevere la terza dose. Macron ha spiegato che più dell’80% delle persone in rianimazione ha oltre 50 anni e ha riservato una parte del suo discorso al problema dei non vaccinati: “Una persona immunizzata ha 11 volte meno possibilità di ritrovarsi in ospedale in gravi condizioni. Miliardi di persone hanno già fatto queste iniezioni, vaccinatevi per poter vivere normalmente”. Prudenza, mascherine a scuola, gesti di protezione, tutto deve continuare come è stato finora, “ogni allentamento delle regole è rinviato”.

Nell’ora seguente l’appello di Macron in Francia oltre oltre 100.000 persone, secondo i dati della piattaforma di prenotazione della Sanità, hanno preso appuntamento per il richiamo alla vaccinazione.

Il presidente francese, a differenza di un anno fa, non ha preso la parola soltanto per parlare di pandemia. Macron è di fatto entrato in campagna elettorale. Dei 27 minuti di discorso, oltre la metà sono stati dedicati a disegnare a 360 gradi la Francia che lui stesso conta di guidare per altri 5 anni dopo le presidenziali del prossimo aprile.