Donald Trump, comizio in Georgia: tra battute e accuse ai Biden

Sono oltre 22 milioni gli elettori americani che si sono avvalsi del sistema di ‘early voting’, prima dell’election day del 3 novembre. Il dato, ricavato da quelli riportati dalle commissioni elettorali dei vari stati, rappresenta un record. Secondo gli esperti, l’aumento del ricorso al voto anticipato è dovuto soprattutto alla pandemia di coronavirus, con molti elettori che preferiscono così evitare il possibile affollamento ai seggi dell’election day. Intanto dalla Georgia Trump attacca: “La famiglia Biden è un’impresa criminale, vanno arrestati”.

Trump ha cercato venerdì di accendere i sostenitori nella contea di Peach, tra i sondaggi che lo mostrano bloccato in una corsa serrata con il democratico Joe Biden: “Cittadini orgogliosi come voi, hanno contribuito a costruire questo paese, e insieme stiamo riprendendo il nostro paese”, ha detto Trump a una folla esultante durante un raduno all’aeroporto di Macon, in Georgia.

La votazione anticipata è in corso anche in Georgia, e così Trump ha esortato i sostenitori a “prendere amici, famiglia, vicini, e il tuo capo se hai un capo … e uscire e votare”.