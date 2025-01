Donald Trump è a Washington. Ultime celebrazioni prima del giuramento di domani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il presidente-eletto Donald Trump è arrivato a Washington, dove nelle prossime ore inizieranno una serie di celebrazioni che culmineranno con il giuramento di domani.

Trump, accompagnato dalla moglie Melania e dal figlio Barron, nelle prossime ore sarà al cimitero di Arlington mentre nella serata italiana terrà alla Capital Arena il suo ultimo comizio da presidente-eletto, il primo a Washington dal 6 gennaio. Migliaia di persone sono già in fila per entrare alla Capital Arena di Washington, dove Donald Trump si regalerà fra qualche ora il suo ultimo bagno di folla da presidente-eletto. Per Trump si tratta del suo primo comizio nella capitale dall’assalto al Congresso.

L’insediamento avverrà domani e Trump ha già reso nota la prima pagina del suo programma alla Nbc News: subito le deportazioni degli immigrati illegali e il viaggio in California. Trump preannuncia un discorso all’insegna di “unità e forza”, con passaggi che comprenderanno “anche la parola equità. Perché bisogna trattare le persone in modo equo. Non basta semplicemente dire, ‘Oh, andrà tutto bene’. Abbiamo passato l’inferno per quattro anni con queste persone”, dice riferendosi all’amministrazione di Joe Biden. “E quindi bisogna fare qualcosa al riguardo. Non puoi permettere che ciò accada, non dovremmo permetterlo”

Il giuramento sarà ‘indoor’, all’interno del Campidoglio: troppo freddo per una cerimonia all’aperto. “Credo che abbiamo preso la decisione giusta. Le previsioni meteo sembrava davvero pessimo in termini di freddo, e penso che sarebbe stato pericoloso per molte persone, la folla e tutto il resto. Quindi penso che abbiamo preso la decisione giusta. Ora saremo molto comodi”.

Dopo la cerimonia, si comincerà a lavorare. In cima all’agenda, come ampiamente chiarito in campagna elettorale, le deportazioni di immigrati irregolari. “Comincerà subito, molto rapidamente. Non posso dire da quali città” si partirà “perché la situazione è in evoluzione”, afferma. “Dobbiamo cacciare i criminali dal nostro paese e credo che sarete d’accordo: non so come qualcuno potrebbe dissentire”. Il presidente si affiderà a ordini esecutivi dopo l’insediamento. Non c’è un’indicazione precisa sul numero, ma Trump fa riferimento ad una cifra “record. Più di 100. Abbiamo un numero record di documenti che firmerò dopo il discorso”.

E Trump prospetta l’ipotesi di congelare per 3 mesi la messa al bando di TikTok negli Usa, confermato dalla Corte Suprema. “Penso che sarebbe, certamente, un’opzione che prenderemo in considerazione. La proroga di 90 giorni è qualcosa che molto probabilmente verrà fatta, perché è appropriata. Dobbiamo esaminarla attentamente. E’ una situazione molto importante”, dice Trump. “Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì”, aggiunge il presidente, che venerdì ha avuto anche un contatto telefonico con il presidente cinese Xi Jinping.