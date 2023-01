Dopo la tregua ancora missili russi sull’Ucraina, Tajani: “tempi lunghi per la guerra”

a per il Natale ortodosso e di fatto mai entrata in vigore,“I russi stanno attaccando la regione di Kharkiv e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo”, ha detto il presidente dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov. L’allarme anti-aereo è risuonato nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Dnepropetrovsk, Zaporizhzhia e nel Lugansk, mentre bombe a grappolo sarebbero state usate su Zaporizhzhia.

“Tregua falsa come pensavamo” tuona Zelensky. “Il mondo- ha dichiarato il presidente ucraino – è stato ancora una volta in grado di vedere oggi quanto siano false le parole di qualsiasi livello che provengono da Mosca. I russi hanno parlato di un presunto cessate il fuoco ma la realtà è che i proiettili russi hanno colpito di nuovo Bakhmut e altre postazioni ucraine. Solo l’espulsione degli invasori dalla terra ucraina significherà il ripristino della sicurezza e della pace”.

Tajani preoccupato: “tempi lunghi per la guerra in Ucraina”. Il ministro degli Esteri italiano non intravede aperture da parte del Cremlino verso un negoziato e teme che la guerra in Ucraina sia destinata a protrarsi ancora a lungo: “Purtroppo è così, non ci sono buone notizie in arrivo. Bisogna continuare a lavorare per la pace, ma tutti questi segnali non autorizzano ad essere ottimisti. Ci sono alcuni attori internazionali come Cina, Turchia e Stati Uniti che potrebbero fare la differenza a livello diplomatico”.

Tajani sul sesto pacchetto di difesa: “è ancora da perfezionare”. Il titolare della Farnesiana in un’intervista al Corriere della Sera ribadisce: ” come previsto non ci sarà alcun invio prima di un’informazione al Parlamento. Stiamo discutendo anche con i francesi per perfezionare dal punto di vista tecnico l’invio di sistemi di difesa aerea che si basano su tecnologie congiunte fra Roma e Parigi”.

“Putin ha sbagliato”. In un’altra intervista a Sky Tg24 il ministro analizza l’escalation totalitarista di Putin: il leader del Cremlino “alcuni anni fa, ai tempi di Pratica di Mare, sembrava avesse scelto un rapporto privilegiato con l’Occidente, “, ma poi sembra scivolato verso l’ostilità come ai tempi sovietici. “Pensando di vincere una guerra-lampo, ha sottovalutato l’esercito ucraino. Non è riuscito a vincere” perché il suo esercito ha mostrato “un’organizzazione che lascia molto a desiderare” e per lui è una sconfitta politica. “Non abbiamo niente contro i russi, che non sono responsabili di questa guerra, ma la pace dovrà essere una pace giusta”.