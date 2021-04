Draghi in Libia: ‘”Ricostruire un’antica amicizia e aumentare interscambio”

C'è poi un pacchetto di investimenti sul quale l’Italia può puntare dato che una delle richieste del primo ministro libico è quella di riaprire al più presto a investitori e ditte italiane. Tra i progetti da recuperare, c'è il raddoppio della cosiddetta "autostrada della pace"; frutto del Trattato d'amicizia Italia- Libia siglato da Silvio Berlusconi e Muammar Gheddafi nel 2008. La questione energetica: la presenza dell'Eni in Libia è un pilastro strategico sia per Tripoli sia per Roma e, negli ultimi mesi, ha visto emergere al suo fianco la concorrenza anche diplomatica della Turchia che si estende a tutto il Mediterraneo Orientale. Ieri una delegazione di Enav, guidata dall'Ad Paolo Simioni, ha incontrato il Ministro dei Trasporti libico Muhammad Salem Al-Shahoubi e il Presidente della Libyan Civil Aviation Authority Mustafa Benammar per pianificare gli interventi necessari al rilancio dell'aviazione civile del paese nordafricano e favorire il ripristino dei collegamenti diretti con l'Italia e l'Europa. : la presenza dell'Eni in Libia è un pilastro strategico sia per Tripoli sia per Roma e, negli ultimi mesi, ha visto emergere al suo fianco la concorrenza anche diplomatica della Turchia che si estende a tutto il Mediterraneo Orientale. Ieri una delegazione di Enav, guidata dall'Ad Paolo Simioni, ha incontrato il Ministro dei Trasporti libico Muhammad Salem Al-Shahoubi e il Presidente della Libyan Civil Aviation Authority Mustafa Benammar per pianificare gli interventi necessari al rilancio dell'aviazione civile del paese nordafricano e favorire il ripristino dei collegamenti diretti con l'Italia e l'Europa. dato che una delle richieste del primo ministro libico è quella di riaprire al più presto a investitori e ditte italiane. Tra i progetti da recuperare, c'è il raddoppio della cosiddetta "autostrada della pace"; frutto del Trattato d'amicizia Italia- Libia siglato da Silvio Berlusconi e Muammar Gheddafi nel 2008.

: “Esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa nei salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia. Ma il problema – sottolinea Draghi – non è solo geopolitico, è anche umanitario e in questo senso l'Italia è uno dei pochi Paesi che tiene attivi i corridoi umanitari". Con l'intesa in Europa sulla redistribuzione degli arrivi che latita da mesi, per Roma, tocca anche fare da soli. Il governo potrebbe voler favorire lo stop ai flussi sin dal Fezzan, la regione desertica che occupa il Sud della Libia dove, tradizionalmente, è la Francia ad esercitare la sua influenza diplomatica.Nell’incontro bilaterale tra Draghi e il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba è in programma anche una discussione sulla cooperazione sanitaria nella lotta al Covid che potrebbe essere firmata domani.