Guerra in Ucraina, incontro Macron e Xi Jinping: “ No al nucleare, promuovere colloqui di pace con Mosca”

La guerra in Ucraina giunge al 407 esimo giorno. Il presidente francese Emmanuel Macron è volato in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Nei colloqui è stato ribadito da entrambi il forte “No” all’uso del nucleare, Macron inoltre ha detto di contare su Pechino per riportare la Russia alla ragione, perché Pechino può avere un ruolo vitale per la pace.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, avverte la Cina: “Le spedizioni di armi dalla Cina alla Russia nuocerebbero significativamente ai rapporti tra Bruxelles e Pechino, perché assistere un aggressore sarebbe contrario al diritto internazionale. La von der Leyen ha inoltre riferito al presidente Xi Jinping che la Cina ha la responsabilità di usare la sua influenza nei confronti della Russia e l’Ue conta su di lui per farlo.