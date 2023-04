Collisione frontale tra due autoveicoli: feriti un uomo e una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Raffica di incidenti sulle strade – e autostrade, come in A4 oggi – del Vicentino nelle ultime 24 ore. Tra i sinistri che hanno richiesto l’intervento delle ambulanze del Suem 118 da registrare anche lo scontro tra una Renault Captur e una Peugeot 208 avvenuto alle 8 di stamattina a Grisignano di Zocco. Feriti e ricoverati in ospedale a Vicenza un uomo e una donna, vale a dire i rispettivi conducenti delle due vetture coinvolte.

Lo scontro tra le parti anteriori dei due veicoli dello stesso colore bianco è avvenuto in via De Gasperi, pare dopo la parziale invasione di corsia da parte di una delle due auto, con la pattuglia di Carabinieri della stazione locale a dover determinare dinamiche e ripartire le responsabilità dell’incidente stradale.

Sul posto è stato necessario l’invio di una squadra di vigili del fuoco, giunta dalla centrale provinciale del capoluogo berico al fine di mettere i sicurezza i due autoveicoli, oltre che per favore l’estrazione della donna che si trovava al volante della Peugert, rimasta incastrata nell’abitacolo dopo il violento impatto. La conducente è stata presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale come anche il conducente del Renault Captur.

I militari dell’Arma intervenuti a Grisignano hanno deviato il traffico visto l’orario mattutino di punto e l’afflusso di automobili di pendolari diretti sul posto di lavoro. Nel tratto di strada interessato dall’incidente odierno è giunto a supporto anche il personale di Veneto Strade, per agevolare le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità. Nelle ultime ore in provincia di Vicenza si sono registrati altri incidenti con feriti, oltre che nel tratto tra i caselli di Montecchio e Montebello anche a Isola Vicentina. Ieri nel tardo pomeriggio un morto sul ponte tra Caltrano e Cogollo del Cengio, un anziano caduto dalla bicicletta elettrica.