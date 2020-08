Il premier giapponese Shinzo Abe si dimette. Alla base della decisione, motivi di salute

Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato le dimissioni da primo ministro per motivi di salute. Il premier è affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già costretto alle dimissioni nel 2005-2006, e da alcuni giorni era tornato in ospedale per controlli medici.

Durante una conferenza stampa, Abe ha detto: “Il mio attuale stato di salute, a seguito dei recenti controlli, non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo ed è il motivo per cui intendo farmi da parte”.

E subito dopo le dimissioni, si è aperta la caccia al possibile successore di Shinzo Abe come capo dell’esecutivo. A guidare la lista il 63enne Shigeru Ishiba, già ministro della Difesa e precedente sfidante di Abe alla guida del partito liberal-democratico. Tra i favoriti anche l’attuale ministro della Difesa Taro Kono, che ha ricoperto anche il ruolo di ministro degli Esteri nel precedente consiglio dei ministri di Abe. In seconda linea il capo della commissione di vigilanza del partito conservatore, Fumio Kishida, il capo di Gabinetto Yoshihide Suga e il ministro delle Finanze Taro Aso. Quest’ultimo era già stato premier, anche se per un periodo molto breve, alla fine del 2008.