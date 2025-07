Si dimette l’assessore Marchioro. Le deleghe redistribuite (per ora) a Marigo e Maculan

Nella giornata di ieri, giovedì 10 luglio, l’assessore esterno Giorgio Marchioro ha formalizzato le proprie dimissioni dall’incarico, per motivazioni strettamente personali. Le deleghe attualmente ricoperte da Marchioro all’Urbanistica e all’Edilizia Privata saranno assunte direttamente dal sindaco Cristina Marigo, mentre quelle ai Lavori Pubblici, al Sistema Informativo Territoriale e alla Performance dei servizi pubblici passeranno invece all’assessore Alessandro Maculan. Nelle prossime settimane, la prima cittadina si riserverà di valutare a chi assegnare in via definitiva tali competenze.

“Ringrazio Giorgio Marchioro per la dedizione e la disponibilità con cui ha svolto il suo ruolo in questo anno di lavoro. Un incarico tutt’altro che semplice – commenta Marigo – visto che i lavori pubblici, l’edilizia privata e l’urbanistica sono tra i temi più complessi e strategici per un’amministrazione comunale condotti da Marchioro con grande serietà e un instancabile impegno. A lui vanno i nostri più sentiti auguri per il futuro. Al contempo – conclude il sindaco -, desidero rassicurare i cittadini: sarà presto individuata una figura competente in grado di proseguire con lo stesso spirito il lavoro avviato, garantendo la continuità dell’azione amministrativa”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.