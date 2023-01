Iran, l’ambasciatore Sabouri a Roma: “Non accettiamo ingerenze dagli altri Paesi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gli altri Paesi non possono decidere cosa va fatto. È questo, in sostanza, il pensiero di Mohammad Reza Sabouri, il nuovo ambasciatore iraniano in Italia che oggi a Roma ha parlato davanti ai giornalisti. “Anche noi commettiamo errori ma non accettiamo letture politiche e ingerenze. Rispettiamo i valori umani, ma non accettiamo la pretesa di alcuni Paesi di imporre la loro cultura e il loro stile di vita ad altre società” ha detto Sabouri, lasciando un po’ di perplessità tra i presenti.

L’indignazione di Sergio Mattarella. Ieri intanto il neo-ambasciatore era stato ricevuto dal presidente della Repubblica, che per l’occasione ha espresso la ferma condanna della Repubblica italiana e la sua personale indignazione per la brutale repressione delle manifestazioni e per le condanne a morte e l’esecuzione di molti dimostranti. Mattarella ha sollecitato quindi l’Ambasciatore sull’urgenza di porre fine alle violenze. E molti sono stati gli appelli condivisi a fermare la repressione da parte del resto della comunità istituzionale internazionale.