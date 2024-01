Israele e Hamas metterebbero fine alla guerra in tre fasi

Hamas, che ha ricevuto la bozza di una nuova intesa dopo il vertice di Parigi, apre all’accordo: “Abbiamo detto ai mediatori che il nostro obiettivo è un cessate il fuoco permanente, ma possiamo realizzarlo nella seconda o terza fase di un accordo”, ha detto ad Al Jazeera un membro anziano.

Il potenziale accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele prevede infatti 3 fasi e include il rilascio di ostaggi e detenuti palestinesi. Lo dice un dirigente della fazione islamica citata dai media israeliani. Nella prima fase sarebbero rilasciati donne, bambini e anziani israeliani; nella seconda tutti i soldati dello Stato ebraico. Nella terza fase – ha proseguito la fonte di Hamas – avverrebbe la restituzione dei morti. Poi aggiunge: “Senza un ritiro israeliano da Gaza, non possiamo accettare questa nuova proposta. Un cessate il fuoco permanente è utile per entrambe le parti, altrimenti la guerra tra noi e le truppe israeliane continuerà. Siamo pronti a raggiungere questo obiettivo per gradi”. Ma intanto il premier israeliano Netanyahu, riferendosi proprio alle indiscrezioni contenute nella bozza di accordo, dichiara: “Non ritireremo l’esercito da Gaza e non libereremo centinaia di detenuti”.