Opposizioni contro Orsi: “Sociosanitario, in 10 anni più bisogni e meno servizi”. Sabato il corteo

Una manifestazione cittadina a sostegno dei servizi sanitari e sociosanitari di Schio. Sabato 3 febbraio Partito democratico, Coalizione Civica e Gruppo Misto organizzano una camminata in quattro tappe che, partendo dalla stazione ferroviaria alle 14.45, si concluderà alla Casa della Salute in via S. Camillo de Lellis, dopo due soste presso il Duomo e in via Gaminella. Una stoccata nei confronti del sindaco Orsi, ma con il pensiero verso l’assessore al Sociale Marigo, sua candiata alla successione.

“Negli ultimi dieci anni sono aumentate le persone anziane, le famiglie fragili e i minori in

difficoltà, e sono di conseguenza cambiati i bisogni di salute”, dichiarano congiuntamente i tre gruppi consiliari. “Nonostante ciò,- proseguono – Schio si è vista ridurre i servizi di cui usufruisce”. Gli organizzatori quindi forniscono alcuni esempi: “Perdita di medici di Medicina Generale e Guardia Medica depotenziata, servizio di Neuropsichiatria Infantile sottodimensionato e impossibilitato ad accogliere le tante domande, fragilità del Consultorio Familiare che non riesce a rispondere alle richieste di aiuto di donne, giovani e famiglie in crisi, accorpamento e trasferimento a Thiene del Servizio Disabilità, riduzione in orari di apertura e trasformazione in semplice ambulatorio clinico del Centro di Salute Mentale, nessun posto residenziale in più presso l’Rsa La Casa”.

“Ci stanno quindi preoccupando, oltre alla crisi della sanità pubblica nota da tempo, le

crescenti difficoltà dei servizi sociosanitari e sociali gestiti dall’Azienda Ulss su delega

dei Comuni. Ci si chiede quindi: l’attuale Amministrazione Comunale ha fatto abbastanza per scongiurare il declino? Ha pensato al futuro della sua popolazione? Abbiamo bisogno di un’Amministrazione Comunale che conosca le necessità dei suoi Cittadini e le rappresenti nelle sedi opportune, programmando per tempo le giuste risposte”. Durante la manifestazione saranno raccolte le osservazioni, le testimonianze e i suggerimenti dei partecipanti.