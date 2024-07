Mattarella vola a Parigi per incontrare gli azzurri. Allerta attentati contro delegazione israeliana alle Olimpiadi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato questa mattina a Parigi in vista delle Olimpiadi. Il Capo dello Stato si è recato al Villaggio Olimpico per incontrare gli azzurri in vista dell’inizio della rassegna sportiva. “Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. E’ un affetto sincero che non dovete interpretare però come una pressione”, ha detto agli atleti italiani che gareggeranno a Parigi 2024, aggiungendo – “Le medaglie che arriveranno saranno benvenute, ma è più importante il senso dello sport che voi avrete”.

Intanto lo Stato ebraico avverte la Francia: ci sarebbe un piano per attaccare la delegazione israeliana alle Olimpiadi in partenza domani. L’allerta arriva da una lettera del ministro degli Esteri israeliano, Katz, indirizzata al capo della diplomazia francese Séjourné. Ci sarebbe un complotto sostenuto dall’Iran per colpire gli atleti israeliani che partecipano ai giochi olimpici. Un secondo 18enne è stato arrestato in Francia, a 48 ore dal fermo del primo, sospettato di pianificare un attentato terroristico. I due giovani sono stati rintracciati dai servizi segreti interni dopo le loro conversazioni sui social. La Casa Bianca ha poi condannato quelle che ha definito proteste “vergognose” ieri vicino alla stazione di Union Station a Washington, mentre il premier israeliano Benyamin Netanyahu teneva un discorso al Congresso. “Identificarsi con organizzazioni terroristiche malvagie come Hamas, bruciare la bandiera americana o rimuovere con la forza la bandiera americana e sostituirla con un’altra è vergognoso – ha detto il portavoce Andrew Bates, aggiungendo – L’antisemitismo e la violenza non sono mai accettabili. Ogni americano ha il diritto alla protesta pacifica. Ma vergognosamente non tutti hanno dimostrato serenità oggi”.