Lavori a scuola, l’ira di Cortese sul comunicato: “Foto non attuali”. Fattambrini: “Parlano i fatti”

Ha smesso i panni del sindaco, ma l’aggiornamento della nuova amministrazione targata Fattambrini sui lavori alla Scuola Secondaria di 1°grado “Tiziano Vecellio”, dev’essergli proprio suonato male al punto da rompere gli indugi ed intervenire senza troppi giri di parole con un video social.

E’ Luca Cortese infatti, ancor prima della minoranza consiliare, a prendere parola sull’iter di lavori, che stando a quanto comunicato sul profilo ufficiale del comune di Sarcedo, sarebbero in grave ritardo a fronte di un inizio scolastico ormai dietro l’angolo: “Da settimane ho voluto prendermi una pausa dalla politica sarcedense – spiega Cortese – ma mi hanno tirato in ballo, e sono quindi chiamato a rispondere. Preciso anzitutto che la scuola a settembre si può aprire, da tempo è già stato depositato dai tecnici il fine lavori: lo testimonia il comunicato stesso, dove si parla di trasloco, cosa che non sarebbe possibile se i lavori non fossero appunto ultimati.

Ma la cosa che più mi ha stranito e preoccupato è che nel comunicato, vengono postate foto non aggiornate (si vedano, tra le altre cose, i bagni ancora senza le porte).

Stamattina, ho personalmente scattato delle foto da fuori e si vede chiaramente che le porte dei bagni sono installate. E’ una cosa grave pubblicare in un comunicato del genere foto non aggiornate: ne va della credibilità delle persone, dei tecnici comunali, delle imprese, delle persone che lavorano seriamente. Il tempo della campagna elettorale è finito – sbotta l’ex primo cittadino – e così anche il tempo delle parole. Amministratori di Sarcedo avete il dovere di lavorare, con la celerità che ci si aspetta. Per questo vi hanno delegato i vostri concittadini”.

Parole che non hanno smosso di una virgola l’attuale sindaca Miria Fattambrini, che racconta invece come il comunicato non solo sarà il primo di una lunga serie, ma che lo stesso rispecchia quanto promesso sin dalla campagna elettorale in termini di trasparenza e comunicazione a favore di cittadino: “La polemica non mi interessa, nè ho intenzione di farmici trascinare per cinque anni – chiosa l’avvocata. Sono stata eletta per fare e per questo mi sto prodigando anche a costo di attivarmi da sola, con o senza uffici. C’è una scuola da aprire, una scuola che non può permettersi nulla di fuori posto: la gente mi chiede conto e io ritengo di dover fornire risposte certe, benché eletta da solo un mese. Che alcuni lavori proseguano e che le foto non possano rappresentare una quotidianità che procede celermente, vista l’imminenza delle ferie, mi pare cosa ovvia: ma faccio notare che per completare tutto, non solo si dovrà rimettere mano a lavori già ultimati per il solo fatto di non averli ben organizzati per tempo, ma si rende obbligatoria una variazione di bilancio di ulteriori 100mila euro per il completamento di pertinenze esterne le cui risorse erano state dirottate altrove. Un’operazione verità: senza troppo guardare al passato. Né appunto alle critiche: a meno che non ne pervengano di realmente costruttive”.