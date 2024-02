Meloni in Ucraina, accordo siglato: sostegno decennale a Kiev

L'intesa è simile a quelle che l'Ucraina ha definito nelle ultime settimane con Francia, Germania, Gran Bretagna, Danimarca, e nelle ultime ore anche con il Canada. È l'attuazione di quanto deciso durante il vertice Nato a Vilnius a luglio scorso, di fatto avvicinano ulteriormente Kiev all'Alleanza atlantica.

Per dieci anni, in caso di un nuovo attacco all'Ucraina, l'Italia si impegna alla collaborazione immediata e rafforzata. Nell'accordo di cooperazione si legge che nel caso di un futuro attacco armato da parte della Russia all'Ucraina, Roma e Kiev si consulteranno entro 24 ore per determinare le misure e le opportune misure successive necessarie per contrastare o contenere l'aggressione. L'Italia continuerà a fornire assistenza finanziaria e aiuti militari in linea con quanto accaduto finora anche se non sono previste spese extra: "Saranno coperti dalle due parti in accordo con il budget ordinario disponibile, senza alcun costo aggiuntivo per il bilancio dell'Italia e dell'Ucraina", si legge in uno dei venti articoli dell'intesa.

, a cui ha partecipato anche il presidente ucraino Zelensky, e ha annunciato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia. L’accordo prevede che i due Paesi lavoreranno insieme e con altri partner per garantire la capacità delle forze di sicurezza e di difesa dell'Ucraina die di aumentare la resilienza affinché sia sufficiente a scoraggiare e difendersi da futuri attacchi e coercizioni. “Roma e Kiev – si legge in un nota – coopereranno nella creazione di forze sostenibili in grado di difendere l'Ucraina ora e di