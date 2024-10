Meloni, Macron e Sanchez condannano gli attacchi a Unifil: “Israele si fermi”

. “Questi attacchi costituiscono una grave violazione degli obblighi di Israele ai sensi della risoluzione Onu 1701 e del diritto internazionale umanitario – si legge nella dichiarazione congiunta dei leader -, sono ingiustificabili e devono finire immediatamente. Ricordiamo che tutti i peacekeeper devono essere protetti e ribadiamo il nostro elogio per l’impegno continuo e indispensabile delle truppe e del personale Unifil in questo contesto molto impegnativo”.

Israele viene dunque invitato dall’asse firmatario a impegnarsi per la sicurezza delle missioni Onu e bilaterali di mantenimento della pace in Libano, nonché delle organizzazioni internazionali attive nella regione. “Chiediamo un cessate il fuoco immediato e la piena attuazione della risoluzione Onu 1701 da parte di tutte le parti – recita il documento siglato a Paphos – che è l’unico modo per consentire al popolo israeliano e libanese di tornare alle proprie case in sicurezza”. Tutti gli attori in campo vengono dunque esortati a esercitare moderazione e a impegnarsi in sforzi di mediazione per disinnescare le tensioni in corso. Durissime le parole rivolte a Israele dal capo dello Stato francese: “È assolutamente inaccettabile” che i caschi blu dell’Onu siano “deliberatamente presi di mira dalle forze armate israeliane” – ha detto Macron -. “La Francia non tollererà altri episodi del genere. Noi lo condanniamo. Non lo tolleriamo e non tollereremo che si ripeta”, ha avvertito.

Nella giornata di ieri, intanto, le basi della missione Unifil nel sud del Libano sono state nuovamente prese di mira dall’esercito israeliano. In particolare, due caschi blu cingalesi sono rimasti feriti in un nuovo attacco a una torretta di osservazione dell’Unifil. Fonti italiane sul posto hanno riferito di “diversi muri caduti nella posizione italiana Onu, quando un caterpillar dell’Idf ha colpito il perimetro.