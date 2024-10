“Eri amore puro”. In tremila per l’ultimo abbraccio a Sammy Basso, fra commozione e ricordi

E’ iniziato sul piazzale della chiesa parrocchiale di Tezze sul Brenta il funerale di Sammy Basso, il ricercatore 28enne, affetto da progeria, morto sabato scorso durante una festa di matrimonio in un ristorante di Asolo.

Tremila le persone presenti, comprese moltissimi rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello spettacolo, che non hanno voluto mancare all’ultimo abbraccio ad una persona eccezionale, esempio di speranza, fede e gioia, nonostante le difficoltà della rara malattia che lo affliggeva. A fianco dei genitori di Sammy, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Sopra la bara, il cuscino della famiglia, con girasoli gialli e rose bianche e rosse.

Fra le autorità presenti, oltre a Zaia, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il presidente della provincia Andrea Nardin, il prefetto Salvatore Caccamo e molti sindaci e parlamentari.

E’ stato un silenzio di attesa e insieme di commozione quello che a Tezze sul Brenta ha preceduto il momento dell’arrivo della salma di Sammy Basso. Con circa tremila persone, tra amici e concittadini e gente semplice, autorità assortite delle istituzioni locali e nazionali e inviati di ogni testata ed emittente nazionale, a ritrovarsi per l’omaggio e insieme l’addio a Sammy. La celebrazione è animata dal coro I Mendicanti di sogni, a fianco di tre vescovi e una ventina di sacerdoti attesi per le esequie. Una prova ulteriore, ma non ce n’era bisogno, di quanto fosse conosciuto e amato non solo nel paese dove è cresciuto ma ovunque. Di come il suo volto e la sua voce siano arrivati al cuore di tanti. Il giovane vicentino, fondatore insieme ai familiari dell’associazione Aiprosab, è spirato sabato sera del 5 ottobre per cause naturali: avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 1 dicembre.

Alle 15 il momento di condivisione e per testimoniare lo speciale affetto a lui e ai genitori Laura e Amerigo, primi tra tutti, poi a seguire la celebrazione solenne di commiato nello spazio retrostante la chiesa, nel piazzale dello stadio. La fede e il calcio, non a caso, due punti fermi della vita di Sammy. Ma anche la ricerca, gli studi, la generosità, l’attivismo per l’ambiente e la pace. Una figura, quella di Sammy, che ha sempre lottato, ma per il bene. Da intendersi come quello di tutti e per tutti. Pur determinato a condurre una vita normale, di studente prima e biologo ricercatore poi, nonostante la malattia rara che lo affliggeva.

“Per tutto il tuo viaggio sarò con te“. E’ il ritornello cantato dagli amici di Sammy, “Il Sammo” come si legge sulla t-shirt gialla adagiata su una carrozzina speciale. Sorridono i genitori di Sammy accolti dai canti dei “Mendicanti di Sogni”, avvolti dal calore della musica e della gente, nonostante il momento profondamente duro. Due amici di Sammy, affetti da progeria, hanno aperto il corteo. Poi arrivano le prime testimonianze, che parlano di Sammy cristiano, Sammy amico, Sammy esempio, soprattutto, Sammy esempio di allegria e di una vita piena. Il primo a prendere la parola, il sindaco tedarota, Luigi Pellanda: “La bellezza è il seme di un fiore che cresce in un dirupo”, ha ricordato, gli aveva detto lo stesso Sammy, che solo pochi mesi prima gli aveva risposto sì alla richiesta di essere presente all’inaugurazione della nuova scuola. Il sindaco ha anche ricordato come Sammy fosse stato nominato consigliere comunale onorario.

Durante la prima mezz’ora di cerimonia, si sono susseguiti i ricordi. Gli amici del Liceo da Ponte, ex compagni di classe, hanno condiviso una lettera scritta a più mani, stretti l’uno all’altro. “Eri l’anima raggiante della nostra classe, ricordiamo quando ti travestivi da alieno per spuntare da sotto la cattedra e farci saltare l’interrogazione. In soli 28 anni hai compiuto gesta grandiose, straordinarie, hai illuminato la vita a noi e a chi non c’è più. Ci hai insegnato che tutti hanno i loro problemi, ma ciò che conta è come si affrontano. Ci hai insegnato ad amare la vita e tutto quello che ha da offrire, come hai fatto tu”. Poi i coetanei del paese, che lo ricordano bambino, con le sue battute e barzellette, e gli amici che ne hanno condiviso un tratto di percorso, come quelli di cui fu testimone di nozze: “Sammy era umano prima di tutto, lui non dimentica il messaggio di Dio, lui era amore puro”. Gli amici runner hanno invece ribadito il loro impegno a portare avanti il sostegno alla ricerca, per realizzare il suo desiderio: “Un domani un dottore diagnosticherà la progeria a un bambino, e potrà dire ai suoi genitori che c’è una cura, che il loro figlio crescerà forte e sano. Come tu desideravi oggi deve essere un giorno di festa”.