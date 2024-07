Negli Usa c’è attesa per la decisione di Biden. Trump sente Zelensky: “Fermerò la guerra”

Negli Usa è sempre più caos in casa Dem, dove si rincorrono indiscrezioni e smentite sul ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca.

Secondo alcuni ‘rumors’, il presidente americano starebbe studiando una exit strategy, anche alla luce degli ultimi sondaggi che lo darebbero sconfitto con ampio margine da Donald Trump. Secondo il New York Times, Biden starebbe aspettando la visita a Washington del premier israeliano Benjamin Netanyahu, atteso per mercoledì al Congresso, prima di fare un passo indietro.

Le dichiarazioni ufficiali smentiscono però le voci: “Tornerò a fare campagna la settimana prossima”, assicura Biden, ancora in isolamento per aver contratto il Covid. “Non vedo l’ora di tornare in campagna elettorale la prossima settimana per continuare a denunciare la minaccia dell’agenda del Progetto 2025 di Donald Trump”, ha affermato Biden in una nota. ”La visione cupa del futuro di Donald Trump non ci appartiene come americani. Insieme, come partito e come Paese, possiamo sconfiggerlo alle urne”, ha aggiunto l’attuale inquilino della Casa Bianca che si sente ”ferito e tradito” da molti democratici, tra cui alcuni leader, che lo hanno “lasciato in panne” mentre affronta la più grave crisi della sua carriera politica, secondo la Nbc che cita due fonti .

Parte la campagna ‘ombra’ di Kamala Harris”. In questa fase di stallo, sono invece partite le grandi manovre tra gli alleati della Harris, con l’obiettivo di assicurare che la vicepresidente sia la prescelta a sostituire Biden nella corsa alla Casa Bianca. Manovre che però, secondo il quotidiano americano ‘Politico’, non vanno giù all’ex speaker della Camera Nancy Pelosi, che preferirebbe un confronto aperto per scegliere chi prenderà il posto di Joe Biden nel caso di un passo indietro.

Sul fronte repubblicano, prove di dialogo tra Trump e Zelensky. Il tycoon ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino a cui ha promesso di “porre fine alla guerra” con la Russia se fosse tornato alla Casa Bianca. “Come vostro prossimo presidente degli Stati Uniti, porterò la pace nel mondo e porrò fine alla guerra che è costata così tante vite”, ha ribadito più volte il candidato presidenziale repubblicano sia sulla sua piattaforma Truth Social che nell’ultima convention di Milwaukee.