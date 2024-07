Padova, fucilate verso la festa di laurea: tre feriti, l’anziano poi si suicida

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Panico ieri sera in centro storico a Padova, dove un 75enne ha sparato con il suo fucile da caccia contro dei giovani che stavano festeggiando una laurea sul terrazzo del palazzo di fronte, in via Savonarola: feriti lievemente alle braccia tre ragazzi.

Irritato dagli schiamazzi dei festeggiamenti proseguiti oltre la mezzanotte, l’anziano ha imbracciato l’arma e fatto fuoco da circa 40 metri di distanza: raggiunto in casa dai Carabinieri, l’uomo, noto per l’odio verso i rumori, è stato denunciato per lesioni e detenzione abusiva di armi. I tre ragazzi feriti, due di 26 e uno di 22 anni, sono stati medicati al pronto soccorso. L’anziano è poi morto suicida questa mattina.